Ny kulturfestival på vej til Østerbro og Nordhavn

Til september bliver dørene slået op for en nu kulturfestival, der hedder ÅBEN Festivalen. Festivalen bliver skabt af kunstnere, institutioner og virksomheder fra netop Østerbro og Nordhavn, hvor blomstrende kulturliv er i højsædet.

Til festivalen, der løber fra 11.-13. september, kommer der både til at være små og store samt kendte og mindre kendte kulturaktører, der alle kommer til at bidrage på hver sin måde. Det er netop også derfor, at festivalen hedder ÅBEN, da den skal kunne udforme sig i mange, forskellige retninger, som alle aktører er med til at skabe sammen. Det fortæller festivalleder Jesper Koefoed-Melson:

»ÅBEN er noget, vi skaber sammen og vi alle er med til at forme. Festivalen er både en invitation til at være med som deltager – og i særdeleshed, hvis man har lyst til at engagere sig og blive aktiv,« siger han.

Skal sikre sammenhængskraft

Et af målene med festivalen er blandt andet, at den skal være med til at sikre sammenhængskraften mellem det ’gamle’ Østerbro og det ’nye’ Nordhavn. Sådan lyder det fra Per Schulze, der er udviklingschef i By & Havn, der er med til at støtte festivalen:

»Nordhavn og Østerbro er som to søskende, der lever lidt adskilt af den befærdede Kalkbrænderihavnsgade. Vi vil gerne bringe dem tættere sammen, og derfor støtter vi initiativet, der skaber grobund for nye fællesskaber,« fortæller han.

Det endelige program er endnu ikke fastlagt, men du kan holde øje med udviklingen på festivalens Facebook-side og hjemmeside, der løbende bliver opdateret.

ÅBEN er støttet af By & Havn, Københavns Kommune/Kultur Ø, Østerbro Lokaludvalg og Sharing Copenhagen