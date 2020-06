Østerbro fyldes med legehelte

I weekenden 13-14. juni er der både mulighed for at få rørt sig og støtte en god sags tjeneste, når Legeheltene, der hører under Børneulykkesfonden, afholder et virtuelt helteløb for hele familien.

Man bestemmer selv, om ruten skal være 1, 3, 5 eller 10 kilometer lang, og om man vil løbe på vejen, på stranden eller i skoven. Det er et virtuelt løb, så ruten er overladt til fantasien. Før løbet får alle deltagere tilsendt et startnummer, en heltekappe -og maske, et diplom og en video med Legeheltene, der står for opvarmningen.

Prisen for at deltage i Det Virtuelle Helteløb er 100 kroner pr. deltager, som går til Børneulykkesfondens initiativ ’Legeheltene’. De arbejder for at skabe mere aktiv leg og bevægelse for de ca. 60.000 børn mellem 0-14 år, der hvert år indlægges i Danmark. Tilmelding sker på www.helteløbet.dk.