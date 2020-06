God søndag fra præsten: Vidunderligt vores hjerter ikke knuses, hver dag..

Af Mai Rahr

JEG TROR, JEG MÅ TILBAGE TIL BEGYNDELSEN. Ikke helt tilbage til Big Bang og skabelsesberetningen, men tilbage til begyndelsen på året 2020, hvor jeg nytårsaften sad sammen med mine nærmeste og talte om det nye år, der lå foran os. Og hvor vi, som vi har gjort de sidste mange år, talte om, at det vi ønskede os allermest var et roligt år. Vi havde hver især planer og mål, vi gerne ville nå, men de fælles drømme og håb, handlede om glæden ved en genkendelig og rimelig rolig hverdag. Nytårsaften handlede vores fælles drømme om hverdag, ro og ensomhed. Men i sin kerne var det vist mest af alt drømme om nærvær – fysisk og mentalt.

Det var drømme, om at være helt til stede, der var formet af virkeligheden, som den så ud på det tidspunkt. Der var farvet af det liv og de omstændigheder, vi kendte. Og det er et tema, der har fyldt en del for mig, de senere år. Da jeg forleden kiggede tilbage på mine prædikener fra 2019, opdagede jeg, at de flere gange tog udgangspunkt i min fascination af 1800-tallets kvindelige kunstnere, der skabte deres kunst med udgangspunkt i stille og afsondrede liv, som fx forfatteren Laura Ingalls Wilder og maleren Josabeth Sjöberg.

EN AF DE VICTORIANSKE KUNSTNERE, digteren Emily Dickinson, skrev engang i et brev: ”I do think it’s wonderful, Susie, that our hearts don’t break, every day…” – “Hvor er det vidunderligt, Susie, at vores hjerter ikke knuses, hver dag…” Nogle dage gør de. Det vidunderlige er, at de ikke gør det hver eneste dag.

Vores nytårsdrømme holdt i cirka to måneder. Og jeg ved ikke, om man kan sige, at vi fik knust vores hjerter, da statsministeren i marts meldte ud, at samfundet lukkede ned, men jeg ved, at vi var mange, der blev rystede, og at 2020 ikke ligefrem blev et år, som vi vil tænke tilbage på som et år, der bestod af genkendelig og rolig hverdag. Efterhånden trådte en nye virkelighed i stedet frem med nedlukning, håndsprit og afstand til andre mennesker – også dem, vi holder af. Noget ro blev det vel til, og måske også et nærvær på nogle planer, men samtidig kom der også en masse forvirring, bekymring og tristhed over alt det, der ikke længere er som det plejer.

JEG TROR, AT VORES DRØMME har ændret sig hen over de seneste måneder. Jeg tror, at vi på en ny og mere grundlæggende måde har erkendt, at vi har brug for nærhed. Måske er det det, der er drømmen nu: ikke alene nærværet, altså at være helt tilstede, men også (og måske i højere grad) nærheden, at være tilstede med andre. Uanset, hvor mange eller få vi så kan være samlet.

JEG TROR, AT VORES BØNNER OG HÅB lyder anderledes nu. Som de jo næsten må gøre, når vores livsvilkår har ændret sig så radikalt. Vi beder om nærvær eller nærhed. Nærvær og nærhed. Ensomhed eller enhed. Vi beder om fællesskaber og kærlighed. Og derfor er det også en utrolig stor glæde, at kirkerne nu i takt med andre gode fællesskaber er ved at åbne igen. I Sankt Jakobs Kirke er der åbent hver dag fra kl. 9-17 for dem, der har lyst til at sidde lidt i rummet eller tænde et lys – og vi holder to gudstjenester om ugen: en kort gudstjeneste onsdag, kl. 17 og en lidt længere søndag, kl. 10.30.