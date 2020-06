Restaurant Lola åbner sommer pop-up i Nordhavn

Restaurant Lola på Christianshavn har åbnet sommerpop-uppen ’The Audo’ i Nordhavn. Her står menuen på organiske ingredienser og retter inspireret af både det nordiske, mellemøstlige og middelhavske køkken. Restaurant Lola har særligt fokus på deres ansattes helbred, fysisk såvel som mentalt.

Derfor har de skabt et miljø, der adskiller sig en smule fra resten af branchen. Ingen arbejder mere end otte timer om dagen, og ingen arbejder mere end 40 timer om ugen. Racisme eller sexisme tolereres ikke, og ingen må råbe af hinanden på restauranten.

På Lola gives der plads til folk, der står på kanten af arbejdsmarkedet, og som har brug for en hjælpende hånd til at lykkes i deres arbejdsliv – og dét koncept vil også være at finde på The Audo indtil 29. august.