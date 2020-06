Månedens butik: Duften af kardemomme

Juno The Bakery har begejstret østerbroerne, siden bageriet åbnede for to og et halvt år siden. Nu er det kåret til Månedens Østerbrobutik.

Der dufter af kardemomme i Århusgade, når man passerer nummer 48 og de omkringliggende numre.

Her ligger Juno The Bakery, der har har eksisteret siden 1. december 2017 og fra starten begejstrede østerbroerne, som straks stillede sig i lange køer i gaden.

Nu er de kåret til Månedens Østerbrobutik på opfordring af læserne, som har anbefalet dem.

Duften af kardemomme stammer fra bageriets kardemommesnurrer, som er er Junos ikoniske bagværk.

Fandtes ikke i København

Det begyndte med, at indehaveren Emil Glaser ikke kunne finde en kardemommesnurre i København. En spise han var vokset op med i sin barndom i Sverige.

– Det er mit yndlingsbagværk, fra da jeg var barn og voksede op uden for Stockholm. Da jeg så flyttede til København, hvor jeg boede i seks år, kunne jeg ikke finde den nogen steder, så flyttede jeg til Frankrig, og da vi åbnede Juno, tænkte vi, at vi selvfølgelig skulle have kardemommesnurrer, siger han.

Emil Glaser understreger samtidig, at man ikke skal se Juno The Bakery som en svensk bager.

– Vi sælger også croissanter, det gør os ikke til en fransk bager, understreger han.

Boede i Paris

Emil Glaser skabte Juno The Bakery sammen med sin kæreste Nina Schmiegelow. Sammen var de flyttet til Paris. Hun er uddannet inden for finansiering, mens han er kok, blandt andet med en fortid på Noma i hans første tid i København.

Tilbage i den danske hovedstad, hvor parret har bosat sig på Østerbro, ville de skabe et sted, hvor lokalbefolkningen mødes og taler sammen omkring en bager. Sådan havde de oplevet det i den franske hovedstad.

– Er det noget parisisk stemning, I vil have på Østerbro?

– Nej, det er Østerbro-stemning, vi vil have, understreger han.

Romersk gudinde

Det varede ikke længe, før der var kæmpe køer foran Juno, som blev det helt store samtaleemne på Østerbro i vinteren 2017/18. Emil Glaser tilskriver det blandt andet, at en journalist fra Berlingske-sektionen AOK, som alligevel var i Århusgade, kiggede tilfældet forbi bageriet og skrev en artikel om det.

Omtalen om den nye bager i Århusgade bredte sig både elektronisk og fra mund til mund, og kardemommesnurre blev en del af ordforrådet på Østerbro.

Brødet og kagerne laves i bageriet, hvor der hele tiden er travlt, og Emil Stager nævner hårdt arbejde og gode råvarer som opskriften på succes.

– Vil I udvidde til flere steder andre steder i byen?

– Nej, det har vi ikke planer om. Vi har lige udvidet med ekstra lokaler her i Århusgade, hvor vi ikke havde så meget plads. Vi spekulerer ikke på andet nu, siger han.

Emil Glaser fortæller, at navnet Juno stammer fra den romerske gudinde af samme navn. Hun var ifølge mytologien hustru til Jupiter og blandt andet gudinde for jorden og dens frugtbarhed.