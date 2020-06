Bjørn Nørgaard skaber 30 kunstnerværksteder ved Tunnelfabrikken i Nordhavn

Der mangler værksteder for nyuddannede kunstnere. Det gør Bjørn Nørgaard og virksomhederne bag Tunnelfabrikken noget ved

Snart ser Containerakademiet dagens lys. Under ledelse af billedhugger Bjørn Nørgaard er tanken med akademiet at skabe et fællesskab af værksteder for nyuddannede kunstnere, der endnu ikke har etableret sig på kunstscenen og som derfor ikke har økonomi til at købe eget værksted. Kunstnerne tilbydes en lav leje i Containerakademiet, som kommer til at bestå af 30 værksteder i ombyggede, brugte shippingcontainere. Det er arkitektvirksomheden Arcgency, som skal stå for ombygningen.

Tunnelfabrikken i Nordhavn ejes af By & Havn i samarbejde med NREP og Unionkul. For alle parter er det naturligt at tilbyde plads til det nye initiativ.

»I en lund kaldet Akademos startede Platon sit akademi 385 f. kr., nu 2400 år senere hvor København fordriver håndværkere, studerende og kunstnerne fra byen, må vi som Platon anlægge et akademi i Nordhavnen. Container betyder beholder, de skal ikke fragte alverdens ting over oceanerne, men de unge kunstneres drømme og visioner ud i verden. I sprækkerne spirer den nye verden frem,« siger Bjørn Nørgaard.

Udførelsen af Containerakademiet er betinget af, at Københavns Kommune vedtager lokalplanen for Tunnelfabrikken og arealerne omkring. Lokalplanen forventes vedtaget i midten af 2021.