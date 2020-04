91 medaljer – af den søde slags – uddelt til plejehjem i torsdags

Klostergårdens Plejehjem på Strandvejen fik vi i torsdags leveret 91 kongelige medaljer i dag, som en gave fra Københavns Bagerlaug og Vinthers Bageri, i anledning af dronning Margrethes 80 års fødselsdags.

Dronningen er ellers blevet fejret med fællessang i gården, fasanbryst med svampesauce og fransk citrontærte, og så stod eftermiddagen på dronningerøgelse på tv og medaljerne med champagne til.

