Banko hos naboen er flyttet til bingo på nettet

TV Bingo er et koncept, som har fandtes lige siden 1980’ene, hvor June og Peter Belli var studieværter på københavnsk lokal-tv.

Nu er der i coronatiden opstået et særligt lokalt og gratis tv-bingo via Facebook.

Blandt arrangørerne er 49-årige Pernille Kierulff – kaldet Nille, som bor i Nordre Frihavnsgade.

Hun arbejder på et plejehjem som servicemedarbejder og fortæller, at hun elsker at gøre noget for andre.

Hun spiller normalt banko i Nabo Østerbro og er glad for venskabet og sammenholdet der. Men grundet corona er det lukket ned.

Sammen med andre har hun fundet ud af et koncept, hvor man både underholder folk, blandt andet ældre, og samtidig også støtter det lokale butiksliv, som har det svært.

Der sendes fra forskellige butikker og caféer fra gang til gang torsdag og søndag klokken 20.

På søndag 26. april er det fra Kagestuen 43 i Nordre Frihavnsgade.

Pt. er der mellem 200 og 300 deltagere. Og der er masser af præmier fra lokale handlende.

