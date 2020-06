Ledvogterhuset ved Trianglen

Helt frem til 1907 blev fællederne benyttet til græsning af kreaturer, først og fremmest køer og heste.

For at sikre trafikken tværs over fællederne var der, fra gammel tid, etableret en antal veje med hvert sit ledvogterhus.

I 1873 var de oprindelige ledvogterhuse i så dårlig stand, at Københavns Kommune besluttede at udskifte dem, og året efter blev der bygget fire nye ledvogterhuse, og hver ledvogter fik et antal led at passe

Et hus på Jagtvej mellem Nørrebrogade og Store Vibenhus – omtrent hvor universitetsparken krydser Jagtvej i dag, et ,lige ved Vibenshus mellem Nørre og Østre Alle, et på Nørre Alle cirka hvor Frederik Bajers Plads er i dag, samt det sidste på Trianglen på hjørnet af Blegdamsvej og Øster Alle.

Andre nyheder

Ledvogterhuset på Trianglen, som illustrerer denne artikel, ses på Ludvig Boths tegning fra cirka 1880, og var placeret omtrent hvor metrostationen og Enigma er i dag

Ledvogterhusene var helt ens, grundmuret og forsynet med skifertag. De indeholdt, med deres kun 32 kvadratmeter et køkken og to værelser samt et kammer på loftet.

Der hørte en lille have til, som kunne bruges til dyrkning af grøntsager.

Ledvogterne havde boligen hele året som en ubeskattet del af deres løn, de fik i øvrigt kun løn i de 21 uger om året, hvor kreaturerne var på græsning på fællederne.

Det forventedes dog at ledvogterne førte tilsyn med fællederne resten af året. Lønnen var beskeden, de fik mellem 1½ og 3 rigsdaler om ugen afhængig af hvor mange led de betjente. I 1875 ændrede man møntfod fra rigsdaler til kroner og en rigsdaler var lig 2 kroner, så lønnen var ikke fyrstelig.

Arbejdstiden for ledvogterne dækkede hele døgnet, de skulle stå til tjeneste når kvægejerne ønskede at besigtige deres dyr eller personer, som havde løst ridetegn, ønskede at passere et led.

Samtidig skulle de holde opsyn med, at kvæget ikke forlod området, hvilket var besværet at af fællederne mod Østre og Nørre Alle alene var afgrænset af grøfter, som kreaturerne relativt let forcerede.

I slutningen af 1870erne blev man dog endelig færdig med at opsætte gærder hele vejen om fællederne.

Andre nyheder

Selv om græsningen på fællederne ophørte i 1907 blev ledvogterhusene først nedrevet i perioden 1909 til 1913 og således sluttede et kapitel i fælledernes historie.

Østerbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Bryggervangen 62

www.2100lokalhistorisk.dk