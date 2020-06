Havde ikke opdaget Mette F‘s plan

Det kom bag på Magnus Heunicke, da den nye statsminister Mette Frederiksen sidste sommer ringede og tilbød ham sundhedsministerposten.

»Jeg må indrømme, at jeg blev ret overrasket, og det er pinligt at indrømme, at jeg burde have set det komme. Halvandet år inden da havde hun nudget mig i den retning og spurgt, om jeg kunne deltage i bestemte debatter og repræsentere Socialdemokratiet til Danske Regioners generalforsamling, og det gjorde jeg så. Så jeg var meget inde i stoffet, men jeg havde simpelthen ikke gennemskuet, at det var hendes plan,« fortæller han og tilføjer:

»Det har vi grint af siden, hende og jeg sammen. Det er jo ikke sådan, at man har lange debatter med sin partiformand om, hvilken ministerpost man bør have, hvis man vinder valget. Det er der nok mange gode grunde til.«

Magnus Heunicke fortæller, at han blev meget beæret over posten og allerede natten efter, at han havde talt med Mette Frederiksen om udnævnelsen, begyndte at læse en bog om dansk sundhedspolitik.

Det var på et tidspunkt, ingen vidste noget om, hvad der ventede et halvt år senere.