Tror du på sushi-spøgelser? Kunder forsøger at finde nyt ‘ghost kitchen‘

Selvom mange restauratører lider i disse coronatider, titter der alligevel nye restauranter og take away-steder frem rundt omkring.

Et af disse steder ligger på Østerbro i Symbion-bygningen på Fruebjergvej, hvor tre sushielskere har startet deres eget ’ghost kitchen’ ved navn Sushi Nordic. Ghost kitchen-betegnelsen dækker over en web shop-restaurant, der udelukkende sælger take away.

Sushi Nordic har altså ikke nogen fysisk restaurant, hvor man kan sidde at nyde sin mad. Det har skabt lidt problemer, fortæller ejerne.

»Vi har haft en smule udfordringer med at guide vores kunder frem til køkkenet – det er jo ikke ligefrem en strøgbutik,« griner medejer Oliver Rosenørn-Due.

Andre nyheder

Ejerne fortæller dog, at de er i gang med at udvikle en ny app, så man kan bestille og få maden leveret til det sted, man befinder sig. Det sker via appens live-placering.