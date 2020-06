Lokal ejendomsmægler får ny partner

Danmarks største ejendomsmæglerkæde, EDC, udvider nu partnerkredsen på Østerbro og gør 37-årige Dan Månsson til partner i lokalafdelingen. Her har Dan Månsson været ansat som ejendomsmægler siden 2011, men fremover skal han altså være partner.

Dan Månsson fortæller, at han glæder sig til at stå i spidsen for et ”stærkt team” på Østerbro, der i forvejen huser tre andre partnere og ni medarbejdere. Han ser samtidig et stort potentiale i salget af ejerlejligheder, hvor EDC’s afdeling på Østerbro har en markedsandel på 24 procent.