Restauratør til unge ansatte: Vær dog med i fagforening og A-kasse

Karin Østergaard Frederiksen valgte midlertidigt at lukke sin frokostrestaurant Under Uret på Sølvtorvet i Øster Farimagsgade 4, da coronakrisen satte ind.

For hende er take away ikke en mulighed, da hun har mange ældre kunder, og stedet og maden i øvrigt indbyder til, at man sidder ned og spiser.

Hun erklærer sig glad og taknemmelig for den statslige hjælpepakke, hvor de ansatte kan sendes hjem med løn.

»Personalet er sendt hjem, og jeg beder en stille bøn om, at det ikke varer alt for længe,« siger hun.

Wake up-call til unge

Hvad hun dog ikke forstår, er at flere af de ansatte ikke er medlemmer af fagforening eller A-kasse.

»Tre ud af de otte havde ikke fået nogen hjælp, hvis der ikke havde været en hjælpepakke,« siger hun og mener, at coronakrisen kan være et wake up-call især til unge mennesker.

»En god ting der kan komme ud af det her, kan være, at ungdommen får øjnene op for, at de bør være i A-kasse og fagforening,« siger hun og nævner, at hun selv meldte sig ind i Husligt Arbejder Forbund, da hun var 17 år og ung pige i huset.

»Man får måske ikke selv brug for det, men man er en del af et fællesskab, hvor man hjælper hinanden, og man kan få brug for det en dag,« mener hun om fagforeninger og A-kasser.

Historien lever videre

Det meste af Karin Frederiksens arbejdsliv har hun selv været lønmodtager.

I 2014 bød muligheden sig for at blive selvstændig, da hun overtog det gamle Østerbro-værtshus Under Uret, med historie helt tilbage til 1876, da den mangeårige ejer Hans Christian Andersen var død året i forvejen. Stedet havde været i hans families eje siden 1927.

Karin Østergaard Frederiksen omdannede stedet fra værthus til frokostrestaurant, men beholdt både navnet samt en hel del af inventaret. Dermed lever historien videre.

Hun er fuld af fortrøstning over fremtiden og ser frem til, at de trofaste kunder og folk udefra, for eksempel museumsgæster – som der er en del af, vender tilbage.