Rundspørge: Et flertal på Østerbro er klar til genåbning

For en uge siden spurgte vi på Østerbro LIV, om I var nervøse for Danmarks gradvise genåbning efter påske med åbningen af institutioner og skoler som de første.

Vi indledte afstemningen med at skrive, at Mette Frederiksen har besluttet, at Danmark så småt skal åbnes igen. Og at det betyder, at pædagoger og lærere fra Frederiksberg igen skal tilbage på arbejde.

Og så spurgte vi jer, om I synes, at myndighederne har taget den rigtige beslutning, eller om I er nervøse for, at tingene sker for hurtigt.

Her en uges tid efter har 386 personer stemt, og to tredjedele mener, at myndighederne har truffet den rette beslutning.

66 procent af dem, der har stemt, har nemlig tilkendegivet, at de synes, at myndighederne har truffet den rette beslutning.

Samtidig har 34 procent stemt, at I er nervøse for, at det går for hurtigt.

Ikke alle er enige

Selvom flertallet har stemt, at beslutningen er den rette, er det ikke alle, der deler den holdning. Marianne Ryhl Olsson mener blandt andet, at børnenes hygiejne og risikoen for smitte spiller en stor rolle:

»Nej, det ved den søde grød, jeg ikke gør! Små børn er ude af stand til at overholde de anbefalede hygiejneregler! Men ideen fra regeringen er vel, at børn kan være raske smittebærer. Dermed går de selv fri, men smitter deres familier, som er i den alder, hvor majoriteten overlever og dermed er med til at skabe den ønskede flok immunitet!,« skriver hun blandt andet.

Marianne arbejder selv med børn og afslutter sin kommentar med følgende:

»Men på bekostning af guderne må vide, hvilke konsekvenser, for os der skal arbejde med børn, der ikke formår at overholde hygiejneregler, på skoler og institutioner, hvor der er skåret ind til benet på rengøringsbudgettet! Jeg gyser ved tanken!!«

Ligesom flertallet i afstemningen er der da også kommentarer, der afspejler en mere positiv holdning til myndighedernes beslutning:

»Ja. Det er det rigtige – men jeg stoler ikke på statsministeren/syns hun pakker tingene for meget ind,« skriver Maria Jakobsen.

På mandag er alle skoler genåbnet

Overborgmester Frank Jensen (S) meddelte på et pressemøde søndag 12. april, at kommunen i første omgang åbner 26 ud af 69 skoler og 124 dagtilbud, hvilket svarer til cirka en tredjedel.

20. april skal alle skoler i Københavns Kommune være åbnet igen. Det er i hvert fald planen. Dagtilbud vil løbende blive genåbnet det næste stykke tid, fortæller Frank Jensen (S).

Børnene skal i skole

Kåre Mølbak, faglig direktør ved Statens Serum Institut, forklarede på et pressemøde, at de har taget højde for, at børn er børn, og at de opfører sig anderledes. Virussen er desuden ikke særlig dominerende hos børn, har forskere fundet ud af.

Herudover er der også udstedt en række retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, som skolerne skal efterleve, før de får lov til at åbne. Det er altså en faglig vurdering, at det er forsvarligt at åbne lidt op.

Hvis ikke man sender sit barn i skole, bliver der registreret fravær, og man skal som forældre fortsat selv stå for undervisningen. Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) anbefaler på det kraftigste, at man sender sine børn i skole, medmindre husstanden har personer, der er i risikogruppen, skriver DR.dk.

Hvad åbner efter påskeferien?

– Dagtilbud åbner igen hurtigst muligt fra den 15. april 2020

– Skoler åbner igen for 0.-5. klasser og specialtilbud på alle klassetrin fra onsdag den 15. april 2020

– Samfundskritiske sundhedsuddannelser (inkl. SOSU) åbner for studerende på sidste studieår.

– Ungdomsuddannelsesinstitutioner holder fysisk lukket. De gymnasiale uddannelser for elever i 3.g, 2.hf., ASF-klasser (Autisme Spektrum Forstyrrelser) og eux-elever, der skal afslutte uddannelsen til sommer, åbner til gengæld igen.