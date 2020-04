Godt nyt til ‘klimatosserne’: Ny markedsplads med fokus på bæredygtighed

Klima og bæredygtighed fylder mere og mere, og mange Østerbroere har taget nye principper og levemåder til sig som følge af klodens udvikling.

Og for dem, der netop har taget bæredygtighed til sig, er der godt nyt: Teleselskabet GreenSpeak har nemlig lanceret en ny online markedsplads på greentown.dk, hvor alle produkter af produceret med bæredygtighed i fokus.

Al overskud fra markedspladsen bliver doneret til Grow For It, der er en nonprofit-organisation, som planter nyttetræer i tredjeverdenslande. Det skal være med til at skabe en bedre levevej for lokale bønder samt give skygge og bedre klima på skoler, hvor der er brug for det.

Lanceringen af markedspladsen kommer i forlængelse af aflysningen af Grøn KBH, der er en bæredygtighedsmesse, på grund af COVID-19. Men med den nye, bæredygtige markedsplads er det i stedet gjort nemmere at handle bæredygtigt – og i disse tider er det endda et ekstra plus, at det kan gøres hjemmefra.

GreenSpeak er et dansk teleselskab, som donerer deres overskud til bæredygtige og humanitære projekter. Indtil nu har de doneret 1.186.715 danske kroner til formål, som deres kunder stemmer om to gange årligt.