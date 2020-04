Se video: Hjælpetjeneste på Østerbro

Siden begyndelsen af coronakrisen har Sankt Jakobs Kirke på Østerbrogade haft en hjælpetjeneste, hvor de handler ind for folk på Østerbro, som ikke selv kommer uden for en dør i denne tid. Du kan kontakte sognepræst Rasmus Nøjgaard, hvis du har brug for at få bragt varer ud, eller du ønsker at hjælpe med det, på telefon: 26170583.

Også Boldklubben Skjold har en hjælpetjeneste til indkøb og andre ærinder, her kan du kontakte formand Jan Sørensen på telefon: 31904956.

Se video om hjælpetjenesten fra Sankt Jakobs Kirke her:

