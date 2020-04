Skoler og institutioner som er åbnet eller åbner nu på Østerbro

Langt fra alle skoler og daginstitutioner åbner i disse dage. ØsterbroLIV har fået oplyst, at følgende enten er åbnet i går eller gør det i dag:

Langelinieskolen, Kildevældsskolen, Heibergskolen og Vibenshus Skole blandt folkeskolerne. Hos daginstitutionerne er det: 100 Meterskoven, Flora, VG Carl Nielsen, Konkylien, Smørhullet, Stadens Vænge, Haraldsgården og Kastelsgården.

Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) udtaler i en skriftlig kommentar:

»Vi har valgt at genåbne løbende i takt med, at det ske inden for sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Vi har et godt samarbejde med de andre forvaltninger om at finde plads. Vi er klar til at bruge alle muligheder fra biblioteker, legepladser, idrætshaller, kulturhuse og andre steder som for eksempel tomme undervisningsinstitutioner,« siger han og tilføjer:

»Vi går ikke på kompromis med det sundhedsfaglige eller pædagogiske, men det er heller ikke en almindelig hverdag – derfor håber jeg også, at forældrene har forståelse for, at vi kun åbner der hvor det er sundhedsmæssigt og pædagogiske forsvarligt.«

Det skal nævnes, at københavnske specialskoler åbner for elever på alle klassetrin og ikke kun for 0-5. klasse, som det er tilfældet i folkeskolerne.