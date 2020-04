Flere butikker er genåbnet efter påske

Samtidig med at flere børneinstitutioner og skoler er åbnet i denne uge, er flere butikker fulgt med – enten ved at genåbne eller udvide åbningstiden

Nu er der gået mere end en måned siden, Danmark mere eller mindre lukkede ned.

I denne uge er det som om, at livet på Østerbro i det stille er ved at vende tilbage. Ikke nok med at skoler og institutioner åbner i et vist omfang.

Flere butikker på Østerbro, som ellers har holdt lukket, er åbnet her i ugen efter påske.

Nulomsætning

Blandt dem er tøjbutikkerne Wils og Å på Østerbrogade, som ellers har holdt lukket siden 17. marts.

»Der var næsten ingen kunder, og vi havde flere dage med nulomsætning,« fortæller indehaveren Peter Rishøj Wils om baggrunden for lukningen i sidste måned.

Med den gradvise genåbning af samfundet, besluttede han sig for også at åbne tøjbutikkerne.

»Vi skal have nogle penge i kassen, det er en vanvittig tid lige nu,« siger han og nævner, at det har været en positiv oplevelse at åbne igen.

»Der har været godt med kunder, flere end forventet, og folk har været positive. Det er som om, der er løsnet lidt op,« fortæller Peter Rishøj Wils, som bestemt har været beskæftiget, selvom butikkerne ikke har været åbne.

»Vi har fået malet vindueskarme, tjekket en masse mails og ordnet andre ting,« siger han og nævner, at hans forretninger lider under ikke at have en webbutik.

Lønkompensation

Som tøjbutik er man delvist sæsonafhængig af, hvad man sælger, og derfor er der ikke længere det salg i langærmede trøjer, som der var i marts.

Peter Rishøj Wils glæder sig dog over, at hans forretninger er slået ind på en mere bæredygtig strategi, hvilket gør, at de ikke indkøber store partier tøj.

Wils og Å har haft to medarbejdere sendt hjem med statslig lønkompensation i marts. Dette antal er sat ned til en nu her i april.

Og så er der en medarbejder, som alligevel er stoppet efter planen 1. april. Her venter Peter Rishøj Wils nogle måneder med en nyansættelse.

Udover butikker som Wils, der har været lukket og er genåbnet, er der andre, som har haft begrænset åbning, der har udvidet åbningstiderne.

Ikke som før

Formand for Østerbro Handelsforening Peter Koldby glæder sig over, at flere forretninger er åbnet igen, og andre har udvidet åbningstiderne her efter påske.

»Jeg kan se, at flere på Østerbro holder åbent nu, og det er fint. Det er der et positivt signal i,« siger han, men understreger samtidig, at det er på andre vilkår end tidligere.

»Det bliver ikke normalt som før, det bliver noget andet under andre forudsætninger og vilkår, hvor butikkerne er ansvarlige for, at det foregår forsvarligt,« siger Peter Koldby, som har et godt indtryk af kunderne på Østerbro.

»Borgerne er rigtig gode til at tage hensyn til hinanden,« siger han.