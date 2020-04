Parken åbner for skoler og institutioner

Det ligger helt stille med fodbold og koncerter, samtidig er skoler og institutioner begyndt at åbne igen. Det får F.C. København til at åbne for Parkens faciliteter til skoler og institutioner.

»Vi ved, at det her er en stor udfordring for mange skoler og institutioner i København, og vi vil gerne bidrage med en mulig løsning for nogle af dem,« fortæller Katja Moesgaard, COO i FCK, i en pressemeddelelse. Hun fortsætter:

»Vores lærere og pædagoger gør lige nu en kæmpe indsats for, at vi igen kan sende vores børn trygt og sikkert i skole, børnehave eller vuggestue, og her kan vi hjælpe dem en smule. Det har vi en konstruktiv dialog med Københavns Kommune om nu.«

F.C. København har indskrevet både medansvar for sundhed og uddannelse i byen som en del af strategien, og da skoler og institutioner har brug for mere plads at bevæge sig på end normalt, er dette initiativ taget.

FCK og Københavns Kommune og skoler i kommunen er nu i dialog om, hvordan det kan lade sig gøre.

»Nu er vi næsten klar med alle vores institutioner, men det er med begrænset kapacitet. Derfor skal vi være kreative, og her er jeg glad for at opleve, at vores store kulturvirksomheder, boligforeninger og idrætsinstitutioner beredvilligt træder til,« siger børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen(S) i pressemeddelelsen.