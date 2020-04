Strandboulevarden er tættere på cykelsti

Politikerne i Teknik- og Miljøudvalget skal på mandag tage stilling til et dispositionsforslag for skybrudsprojektet på Strandboulevarden.

Nikker de til forslaget, er der langt om længe en cykelsti på vej sammen med træer og et grønt strøg med skybrudsbassiner.

»Når det grønne strøg anlægges på den østlige side af Strandboulevarden, får projektet en meget større rekreativ værdi for østerbroerne. Der har i nabolaget længe været et ønske om netop denne løsning, så jeg er særligt glad for, at vi nu alligevel kan levere en løsning, som lever op til de lokale håb. Samtidig får vi dæmpet biltrafikken,« siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) i en pressemeddelelse.

Skybrudsprojektet på Strandboulevarden består af en række skybrudsbassiner til forsinkelse af skybrudsvand og hverdagsregn. Vandet håndteres på overfladen og ledes via overløb til skybrudstunnel og videre ud i havnen.

Skybrudstunnellen forventes at stå færdig i efteråret 2021.

Trafikken bliver i fremtiden den vestlige side af Strandboulevarden.

Her etableres en vejbane i hver retning og en ny cykelsti fra Løgstørgade i nord til Nordre Frihavnsgade i syd, og derudover er der også planlagt cykelsti i den sydlige del af boulevarden.

Med forslaget plantes der 129 nye træer, så der med bibeholdelse af eksisterende træer.

Der fældes 49 eksisterende platan- og lindetræer. Der er allerede fældet 22 træer som konsekvens af anlæggelse af HOFOR’s tunnelprojekt på Strandboulevarden .Disse 22 træer erstattes i nærværende projekt og er en del af de nye 129 træer, der plantes.

Med forslaget nedlægges 61 eksisterende parkeringspladser på Strandboulevarden. Som en del af dispositionsforslaget er der fundet 55 erstatningsparkeringspladser på sidevejene til Strandboulevarden samt i Østbanegade, som er principgodkendt af politiet.

Kommunen er ved finde plads til de øvrige seks erstatningspladser.