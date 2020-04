Testcenter for corona i Fælledparken

De seneste dage er der skudt telte op i Fælledparken. Normalt er det til løb, 1. maj, koncerter eller andre underholdningsarrangementer, når der sker sådan noget.

Men det kan jo ikke lade sig gøre for tiden, så det er et testcenter, der er oprettet omkring Edel Sauntes Allé nogle hundrede meter fra Rigshospitalet.

»Vi opbygger kapacitet for at kunne understøtte teststrategien. Derfor vil man i dag kunne se, at der begynder at rejse sig telte nogle steder i landet,« udtaler politidirektør Svend Larsen fra Rigspolitiet til DR.