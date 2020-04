Har mindet om tiden på Atlanterhavet

Familien Rosentoft var ude at sejle på verdenshavene gennem to år. Derfor har de på mange måder været godt forberedt på coronatiden, mener de. I løbet af den seneste måned har de også lige klaret en flytning sammen,

Hverdagen er lige så stille begyndt at blive lidt mere normal hos familien Rosentoft i Ryesgade.

Da Østerbro Avis var forbi i sidste uge, var familiens yngste medlem, Sylvester på to år, i vuggestue for første gang siden 11. marts, og ti-årige Liva skulle snart vende tilbage til Langelinieskolen.

Familien består i alt af fire børn i alderen 2-17 år – udover de to yngste er det Bertram på 13 og Gustav på 17 år – og to voksne, og de har før været vant til at skulle være meget i hinandens selskab på forholdsvis lidt plads.

En skabelsesperiode

Fra sommeren 2016 og to år frem var de ude at sejle, primært omkring Sydamerika og Caribien.

»Det her liv minder lidt om vores Atlanterhavstur,« siger moderen Cille Bindslev Rosentoft og tilføjer:

»For os har den her måned været en skabelsesperiode. Vi har fundet tilbage til nogle af de værdier, som var med os, da vi to ud at rejse.«

Da de var væk i to år, underviste de selv deres børn, dermed var det ikke fremmed for dem at skulle i gang med skolen hjemmefra.

»Vi blev bombarderet på Aula, men vi var ikke så bange for at sige, hvad der skal til, og hvad der ikke skal til,« siger Cille Bindslev Rosentoft.

Selvom det har været et tiltrængt pusterum, understreger hun, at coronaen naturligvis er en uempe for samfundet og en fordærdelig ting for de mennesker, som er berørte af det.

»Og vi ser ikke de ældre i familien. Det er da også et savn,« fastslår hun.

Begge selvstændige

Christian Rosentoft, som er snedker, har oplevet den økonomiske krise på egen krop. Firmaet, han arbejdede for, er gået konkurs.

Han er ked af det på virksomhedens vegne, men når det gælder ham selv, ser han fortøstningsfuldt på det.

»Det bliver startskuddet på noget andet. Jeg åbner mit eget firma, det har jeg tænkt på i mange år,« siger han og nævner, at det egentlig var meningen, at han skulle være begyndt på det, da familien var vendt hjem i sommeren 2018, men så fik han arbejde et sted med et lækkert værksted, og så tog den ene dag den anden.

Hustruen Cille er i forvejen selvstændig med firmaet Freeliving, som hun var med til at stifte i sidste måned.

Ægteparret Rosentoft lægger vægt på, at de nu selv skal bestemme over deres arbejdsliv, og at de har sat sig billigt i den omkring 80 kvaratmeter store lejlighed i Ryesgade, som Christian knoklede med at gøre klar i marts og omdanne fra en tre- til en femværelses, samtidig med han arbejdede.

Palads i Ryesgade

Familien klarede flytningen alene, hvor børnene hjalp godt til.

»Det oplevede vi det også som at være på en båd. Der var kun os, og vi havde ikke kunnet klare det uden børnenes hjælp på så kort tid,« siger Cille Bindslev Rosentoft.

Og nogen vil måske mene, at 80 kvadratmeter er lige lidt nok til seks personer. Til det siger hun:

»Det føles som et palads i forhold til, hvad vi var vant til på båden.«