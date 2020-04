Grønt strøg og cykelstier på vej på boulevarden

Politikerne i Teknik- og Miljøudvalget har mandag vedtaget skybrudsprojektet på Strandboulevarden.

Dermed er der langt om længe en cykelsti på vej sammen med træer og et grønt strøg med skybrudsbassiner.

»Når det grønne strøg anlægges på den østlige side af Strandboulevarden, får projektet en meget større rekreativ værdi for østerbroerne. Der har i nabolaget længe været et ønske om netop denne løsning, så jeg er særligt glad for, at vi nu alligevel kan levere en løsning, som lever op til de lokale håb,« siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) i en pressemeddelelse.

Skybrudsprojektet på Strandboulevarden består i, at store vandmængder i de grønne områder via overløb skal ned i en skybrudstunnel og videre ud i havnen. På samme måde som det kendes fra Sankt Kjelds Kvarter.

Området ventes at stå klar i 2023.

Plantes og fældes træer

Trafikken bliver i fremtiden den vestlige side af Strandboulevarden.

Her etableres en vejbane i hver retning og en ny cykelsti fra Løgstørgade i nord til Nordre Frihavnsgade i syd, og derudover er der også planlagt cykelsti i den sydlige del af boulevarden.

Der fældes 49 eksisterende platan- og lindetræer. Der er allerede fældet 22 træer som konsekvens af anlæggelse af HOFOR’s tunnelprojekt på Strandboulevarden. Disse 22 træer erstattes i projektet og er en del af de nye 129 træer, der plantes.

Med forslaget nedlægges 61 eksisterende parkeringspladser på Strandboulevarden. Der findes i følge forslaget nye pladser til dem alle, hvoraf de fleste er fundet.

Øst eller vest

Østerbro Lokaludvalgs formand Allan Marouf glæder sig over, at der efter mange års kamp endelig er sat skub i processen for en grønnere og mere rekreativ boulevard.

Lokaludvalget har sammen med borgergrupper peget på, at det grønne strøg skal være i den østlige side, da der kan være sol på det grønne i længst mulig tid på den måde, og er tilfredse med, at kommunen er slået ind på den kurs.

»For ti år siden fik vi at vide, at vi” ikke rigtig kloge” fordi sådan et projekt aldrig ville kunne blive til noget. Med stædighed og kaffemøder med mange politikere fik vi modnet projektet, der var mange forhindringer undervejs. Vi gav ikke op,« siger Allan Marouf.

Ikke alle beboere på boulevarden er dog enige i, at det er en god løsning.

Nogle borgere med adresse på boulevarden mellem Århusgade og Vordingborggade udtrykker kraftig kritik af, at det grønne område ændres fra den vestlige til den østlige side, uden der har været offentlig debat om det.

Derudover mener de, at der fældes for mange træer og bliver for meget asfalt på deres strækning.

Allan Marouf henviser til, at lokaludvalget har holdt møder med borgergrupper fra Strandboulevarden også den seneste tid, og der har været holdt mange borgermøder gennem tiden, og at der også skal holdes nye informationsmøder, når det kan lade sig gøre igen.

Han har dog forståelse for, at borgere kan være forvirret over projektet.

.