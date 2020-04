Audika Østerbro med ny løsning: Høreapparater kan efterjusteres digitalt

Med de nødvendige forholdsregler er hørecentret Audika Østerbro igen åbnet op.

Selvom butikken den seneste halvanden måned har ligget øde hen, har der stadig været behov for at hjælpe folk med høretab. Høreapparater skal nemlig efterjusteres af en specialist – også selvom der er coronakrise.

Det er der kommet en ny digital løsning ud af, nemlig ’RemoteCare’, der er udviklet af Audika og Oticon.

Her er det muligt at rådgive og efterjustere høreapparater via et videoopkald og en app på telefonen, der kobler sig direkte til høreapparatet. Hos Audika Østerbro er de begejstrede for den nye løsning:

»Vores opgave består jo i at rådgive og hjælpe danskerne med deres høreudfordringer, og det er svært, når vi ikke kan se dem ansigt til ansigt. Derfor har vi været glade for at teste vores nye remote-teknologi, der giver os muligheden for at hjælpe danskerne selvom vi sidder hver for sig,« siger Sahra Hardan, der er hørespecialist hos Audika Østerbro.

Hvis høreapparater ikke efterjusteres kan det resultere i, at brugerne stopper med at anvende dem, og ubehandlet høretab kan være en stor gene i hverdagen. I værste tilfælde kan det føre til ensomhed og en øget risiko for udvikling af for eksempel depression og demens.

Selvom Audika Østerbro er begejstrede for den nye, digitale løsning, er de også glade for at kunne åbne den fysiske butik igen.

Audika Østerbro ligger i Ndr. Frihavnsgade.