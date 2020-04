Spareforslag: Der skal være færre borgerservice-centre. Lokaludvalg protesterer.

Som led i besparelser lægges der op til at skære ned i antallet af borgerservice-centre i København og at samle udstedelse af pas og kørekort et sted. Østerbro Lokaludvalg advarer.

Københavns Kommunes forvaltninger skal hvert år finde effektiviseringer – et pænere ord for besparelser – på egne budgetter for at få råd til nye ting året efter.

I kultur- og fritidsudforvaltningen er der en plan om at skære antallet af steder med borgerservice ned fra de nuværende syv til fem eller tre.

Og skulle det blive til tre, vil der ikke længere være borgerservice på Østerbro, som ligger på Øbro Jagtvej Bibliotek, men i Indre By, Sundby og Nordvest.

Andre nyheder

Samtidig opereres der med, at udstedelse af pas og kørekort kun skal være et sted i kommunen, også selvom man beholder alle syv borgerservice-centre.

Indskrænket åbningstid

Forvaltningen argumenterer med, at færre centre kan betyde længere åbningstid, og at det kan imødekomme folk, som ønsker at benytte borgerservice for eksempel aften eller weekend.

De forskellige scenarier, som forvaltningen opstiller, vil give mellem en og to millioner kroner i besparelser.

Hvis man i følge oplægget beholder status quo som i dag, hvor pas og kørekort også udstedes alle syv steder, vil det betyde en indskrænkning af åbningstiden, lyder det i oplægget.

Voldsom forringelse

Østerbro Lokaludvalg er særdeles betænkelig ved en reduktion af borgerservice-centre.

»Det er en voldsom forringelse, som lokaludvalget ikke kan bakke op om. Vi mener, at det er vigtigt, at der ikke er for lang afstand mellem borgercentrene, og afstanden skal være som nu,« lyder det i udtalelsen fra lokaludvalgets formand Allan Marouf, som lægger vægt på, at ældre og andre med nedsat mobilitet ikke skal have for langt til borgercentret, som især spiller en rolle for folk, som har svært ved det digitale.

Store protester

Tidligere har der været et selvstændigt borgerservice-center på Trianglen med meget mere personale end i dag. Det blev nedlagt i 2011 og lagt ind under Øbro Jagtvej Bibliotek i stedet.

Dengang var der stor demonstration med daværende næstformand i Østerbro Lokaludvalg Allan Marouf blandt arrangørerne. I dag er han formand for lokaludvalget.

Andre nyheder

Østerbro Avis ville gerne have haft kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkildes (Alt) holdning til sagen, men hun vil ikke udtale sig, så længe den er i høring lokalt.