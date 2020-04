Fornyelse af gade forsinkes: Politi vil ikke godkende Nordre Frihavnsgade som cykelgade

Forandringen af Nordre Frihavnsgade er længe undervejs. Og nu trækker det op til forsinkelse, da politiet ikke vil godkende kommunens ønske om at gøre det til en cykelgade.

Hvornår sker der egentlig noget med Nordre Frihavnsgade? er der flere østerbroere, som har spurgt om på det seneste.

Tilbage i efteråret 2017 blev et politisk flertal enige om at ændre den kaotiske gade til en cykelgade i budgetforliget for 2018. Det vil sige, en gade hvor biler ikke er forbudt, men de skal køre med lav hastighed på bløde trafikanters præmisser.

Arbejdsgrupper med lokale borgere, institutioner og skoler har siden samarbejdet med kommunens folk, og snart skulle politikerne tage stilling til et projekt, som kunne komme i gang og stå færdigt i slutningen af 2021.

Ud af det blå

Men ifølge et notat i Københavns Kommune vil politiet ikke godkende, at Nordre Frihavnsgade bliver en cykelgade.

Det vil kommunen klage over til Vejdirektoratet, og dermed kan projektet bliver op til et år forsinket, skønner kommunen.

»Politiets beslutning går lodret imod flertallet på rådhuset, der ønsker en mere cykelvenlig by og afvisningen af cykelgadeprojektet i Nordre Frihavnsgade kommer fuldstændig ud af det blå og er fuldstændig uforståelig,« lyder det fra et forundret og skuffet medlem af Københavns Borgerrepræsentation, Mette Annelie Rasmussen (R), som tilføjer:

»Man må spørge sig selv om politiet overhovedet kender den gade og det projekt de har givet afslag på. I dag er det ekstremt usikkert for cyklister at færdes på strækningen, og jeg er ærligt talt bange for at politiets beslutning en dag kan få fatale konsekvenser i Nordre Frihavnsgade.«

Fremme bilismen

Også Østerbro Lokaludvalgs formand Allan Marouf, der har siddet med i arbejdsgruppe med andre borgere og folk fra kommunen, er særdeles skuffet over politiets reaktion.

»Politiet vil tilsyneladende fremme bilisme på bekostning af de bløde trafikanter, fodgængere og cyklister,« siger han og tilføjer:

»Det er en tarvelig beslutning og virker som en skrivebordsafgørelse. Jeg vil gerne invitere politiet ud at se på Nordre Frihavnsgade, når tilstandene i samfundet er blevet mere normale. Jeg håber, at de kommer på andre tanker.«

De blødes præmisser

Mette Annelie Rasmussen har forhåbninger til, at der kommer en anden afgørelse, når Vejdirektoratet har behandlet sagen.

»Jeg er glad for at høre, at sagen ikke er slut endnu, for der er brug for flere cykelgader i København, og Nordre Frihavnsgade, som den er i dag, skal laves om til en cykelgade, hvor bilisterne nok er velkomne, men på den bløde trafikanters præmisser,« mener hun.

Budgetaftalen for 2018, som indeholder en cykelgade i Nordre Frihavnsgade, blev indgået af Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF og Dansk Folkeparti.

Østerbro Avis har forsøgt at få en kommentar fra Københavns Politi, men de er ikke vendt tilbage ved redaktionens slutning.