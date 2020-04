Fra frø til tomat: Tomat-kits blev delt ud til børnefamilier

I sidste uge var By Rum Lab i deres gavmilde hjørne, da de delte tomat-hilsner ud til unge, børn og børnefamilier på Skrammellegepladsen og Emdrup Søgård.

Der blev uddelt over 100 poser med tomat-hilsner, der er et kit med alt det nødvendige til at gå fra frø til tomatplante. Det vil sige frø, jord, potter og alt, hvad det ellers kræver.

»Vi har lavet denne tomat-hilsen til børnefamilierne, fordi det giver mulighed for at have et fælles hyggeligt projekt derhjemme,« fortalte projektleder for By Rum Lab, Anette Schjødt Thorsen.

Når det igen bliver muligt, vil By Rum Lab rulle ud på en række fritidsinstitutioner på blandt andet Østerbro, hvor områdets børn og unge har mulighed for at udvikle det byrum, der er omkring dem.

Men når nu det ikke har været muligt, har det ifølge afdelingsleder for Skrammellegepladsen og Emdrup Søgaard, Julie Kofoed, været dejligt med et arrangement som dette, der giver børnene mulighed for at se hinanden.

»I denne her situation, vi er i lige nu, er det dejligt, at vores børn fra klubberne og fritidshjemmene lige kan kigge forbi og sige hej over hegnet, når de får en tomat-hilsen,« siger hun.

Hilsenen er udarbejdet i samarbejde med tomatdatabasen.dk, der er et gratis online tomatunivers, hvor man kan blive klogere på, hvordan man kan dyrke og anvende tomater, mens selve projektet er støttet af Villum Fonden, der har bevilliget tre millioner kroner.