Østerbroer er i spidsen for udviklingen: Nordhavn skal lære af »det gamle« Østerbro

Anne Skovbro er direktør i By & Havn og står dermed i spidsen for udviklingen af Nordhavn. Hun er østerbroer gennem 25 år og lægger vægt på at føre »den gamle bys« kvaliteter med ud til de nye boligområder.

Anne Skovbro har for længst slået rod på Østerbro. Her har hun haft bopæl siden 1995, og det er det sted, hun har boet længst i sit liv.

»I min barndom flyttede jeg mange gange og boede blandt andet i Norge. Det her er blevet mit hjem,« siger hun om Østerbro.

Hun bor med sin familie i Østervold Sogn, ja hun benytter sognebetegnelsen, på kanten til Indre By. Hun nævner, at hendes børn er døbt i Esajas Kirke.

»Vi boede tidligere i Kartoffelrækkerne, nu bor vi på den anden side af gaden,« fortæller hun.

Elsker Østerbrogade

Siden sommeren 2018 har hun været direktør for By & Havn, en stilling hun overtog fra Jens Kramer Mikkelsen, der havde besat den i hele konstruktionens levetid fra 2007.

Kramer Mikkelsen havde en lang fortid som socialdemokratisk overborgmester i København, inden han fik topposten i det kommunalt ejede selskab.

Anne Skovbro har også en fortid på topposter i kommunen, men det har været som embedsmand med leder- og chefposter fra 2006 og ni år frem, i årene 2010-15 som direktør i Økonomiforvaltningen.

Hun bor selv i det gamle København, men hendes job består nu i at skabe det nye København.

Anne Skovbro nævner, at kvaliteterne ved det gamle København og Østerbro netop skal forsætte i Nordhavn.

»Jeg elsker Østerbrogade og også Amagerbrogade. Det er gode handelsgader. Og det er vigtigt for os i forhold til Nordhavn at få et handelsmiljø. Derfor tager vi ansvar for, at der er et butiksliv,« siger hun.

Fødselshjælper til liv

Efter By & Havn har solgt byggegrunde, har selskabet købt stueetagerne i mange af husene for at få et levende forretningsmiljø. Ikke med et storcenter som med Fields i Ørestad, men med et miljø af små forretninger, lige hvor folk bor med især caféer og restauranter, men også butikker med for eksempel cykler, planter og indretning.

De mindre forretninger er så suppleret med et par supermarkeder og en biograf.

Og i det hele taget lægger Anne Skovbro vægt på, at By & Havn har været fødselshjælper til at få liv i Nordhavn, så det er en levende del af København.

»Vi har været med til at skabe grundejerforeninger og idrætsforeningen Nordhavns IF med 15 underafdelinger,« siger hun.

Kultur og tunnel

Anne Skovbro fremhæver også kulturlivet, der skal blomstre.

Teknisk Museum er på vej ind i Svanemølleværket, og længere ude i Nordhavn skal Tunnelfabrikken, som blev skabt i 1990’erne til at skabe tunnelelementer til Øresundsbroen, omdannes til et kæmpe kulturområde.

»Den kan noget. Det er ikke en smuk bygning, men den er smuk, som den står der. Det er rustikt og skal ikke være for pænt. Der skal både være små værksteder for kunstnere og musikere, koncerter, udstillinger og studieboliger,« siger hun.

Dialog i svære sager

By&Havn har tidligere fået skyld for at være en fjern størrelse, placeret uigennemskueligt væk fra borgerne og blot have det formål at sælge jord dyrest muligt for at finansiere metroen.

Som nævnt betoner Anne Skovbro både forretnings, forenings- og kulturlivet, både i Nordhavn, men også i de andre nye byudviklingsområder, som By&Havn »sidder på«.

For hende er kontakten til borgerne vigtig, og hun peger blandt andet på et kæmpe borgermøde i Nordhavn i begyndelsen af marts, inden coronakrisen satte ind, hvor 260 deltog.

»Vi skal også kunne levere, år vi åbner for dialog. Vi skal lytte og præsentere vores viden og faglige kompetencer,« fastslår hun og nævner, at beboerne også er gode medspillere.

»De føler, at de er pionerer, det gør de også i Ørestad. Jeg er vildt imponeret af deres indstilling,« fastslår hun og nævner, at By&Havn også stiller op i upopulære sager som for eksempel byggeri på Amager Fælled og Stejlepladsen i Sydhavnen.

»Vi har følgegrupper også i de svære sager. Vi holder workshops. Det er vigtigt at få inputs i processen også fra dem, der er modstandere af byggeri et sted. Jeg tror meget på samtaler med folk og tror, at de fleste gerne vil involvere sig i viden,« siger hun og nævner, at By & Havn har fået ros for at stille op til borgermøder i svære sager.

Når det gælder byggeri af Stejlepladsen, som er en af erstatningsgrundene for den oprindelige plan for byggeri på Amager Fælled, nævner hun, at modstanderne har givet input i det projekt, som er blevet fremlagt.

Anne Skovbro fremhæver derudover, at det er borgerrepræsentationen, som bestemmer, hvor der skal bygges. By&Havn skal så efterleve den politiske beslutning.

»Vi godkender ikke lokalplaner,« fastslår hun.

Grønt til fremtiden

Udviklingen i Nordhavn er gået stærkt, siden de første beboere flyttede ind i 2015. Nu bor der 2800.

Metroen er netop kommet til, og en lokalplan for det nye erhvervsområde Svanemølleholmen er sendt i høring.

I fremtiden – planlagt til 2027 -venter Nordhavnstunnellen, som skal gøre, at man kan tage bilen direkte ud på Nordhavn fra den nuværende Nordhavnsvej i stedet for at overbelaste krydset Kalkbrænderihavnsgade/Sundkrogsgade, er det håbet.

Anne Skovbro lægger vægt på, at de yderste dele af Nordhavn først bliver planlagt, når tunnellen er indviet.

På den ydre del af Nordhavn skal der også være langt mere grønt, end på den indre del. Hvor meget er der også diskussion om, men By&Havn-direktøren lægger vægt på, at det hele tiden har været meningen, at det ikke var det grønne, som skulle præge den inderste del.

»Bare rolig, det grønne er ikke glemt. Træer kan dø, hvis vi planter dem for tidligt, og der kører gravkøer og lastbiler ved siden af hele tiden,« siger hun og lægger også vægt på, at der kommer en mindre park i første fase af Nordhavn.

Hun fremhæver også, at bæredygtighed er noget, som er højt prioriteret.