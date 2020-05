Politiet: Kommunen tager ikke ansvar for trafik alvorligt

Københavns Politi mener ikke, at Københavns Kommune planer med Nordre Frihavnsgade hænger sammen, hverken sikkerhedsmæssigt eller trafikalt.

I sidste uge skrev Østerbro Avis, at politiet ikke vil godkende kommunens planer om at ændre Nordre Frihavnsgade til en cykelgade, hvor cyklerne har førsteprioritet, og bilerne må køre med lav hastighed.

Københavns Politi havde kun en kortfattet skriftlig kommentar til Østerbro Avis’ forespørgsel om, hvorfor politiet ikke vil godkende den idé.

Politiet vil ikke diskutere enkeltsager, men udtalte følgende:

»Politiet vurderer sager som denne ud fra Vejdirektoratets bestemmelser på området. Der skal ske en konkret vurdering fra sag til sag, og vi har en god og løbende dialog med Københavns Kommune om nye trafikløsninger.«

Tilstrækkeligt alvorligt

Østerbro Avis har efterfølgende i Københavns Kommune fået indsigt i, hvorfor politiet ikke vil sige god for kommunens forslag til ændringer af Nordre Frihavnsgade.

Politiet mener, at gaden modsat hensigten vil blive mere usikker, og så vurderer de, at gennemkørende trafik vil blive forøget på andre gader på Østerbro.

Det fremgår af det svar, som politiet har sendt til kommunen 10. marts i år.

»Vi mener derudover ikke, at Københavns kommune har taget deres ansvar for trafikafviklingen i området tilstrækkelig alvorligt,« slutter politiet af med at skrive i henvendelsen.

Mange trafikanter

Forskellige borgergrupper og skoler har været involveret i forslaget til en ændring af Nordre Frihavnsgade i samarbejde med embedsmænd i kommunen.

Her er man nået frem til ikke at nedlægge parkeringspladser, og at der fortsat skal være vareindlevering til gadens mange butikker.

Hvis Nordre Frihavnsgade bliver en cykelgade, vil den blive smallere, og her frygter politiet, at det vil føre til flere farlige situationer end i dag., når der skal være plads til det hele.

»Politiet er betænkelige ved at have så mange trafikanter på samme areal. Især mener vi, at længdeparkering og varelevering med store køretøjer samt buskørsel ud fra stoppested, udenom forsætning og udenom parkeringsbaner kan udgøre en fare for cyklister,« skriver de og fortsætter blandt andet videre:

»Politiet mener derudover, at det som cyklist vil være utrygt at se en modkørende bus – om end kortvarigt – have kurs direkte imod sig.«

Flytte trafik

Endvidere mener politiet også, at det vil knibe med oversigtsforhold fra sidegader, fordi der ikke nedlægges parkeringspladser i projektet.

Københavns Politi noterer sig endvidere, at ifølge kommunen er der i årene 2013 – 2017 registreret ni færdselsuheld i gaden, herunder tre med personskade, hvoraf kun en var med en cyklist involveret.

Den statistik mener de ikke danner grundlag for et behov for øget sikkerhed for cyklister

I Nordre Frihavnsgade-projektet skal der være 30 procent færre biler i gaden.

Det er meningen, at biler kun skal køre i gaden, hvis de har et ærinde, og at gennemkørende biler ikke skal finde det attraktivt at køre der.

Derfor peger politiet på, at andre gader som Classensgade, Østerbrogade og Strandboulevarden vil få mere biltrafik.

Alt i alt finder politiet ikke, at projektet vil være gavnligt, samtidig med de ifølge deres henvendelse forstår ønsket. Der konkluderes:

»Politiet forstår Københavns Kommunes og Nordre Frihavnsgades beboeres ønske om at gøre gaden mere sikker for cyklister – især da Ingrid Jespersens Gymnasieskole genererer mange cyklister i skolealderen. Vi mener på baggrund af ovenstående ikke, at sikkerheden vil blive forøget ved etablering af det ønskede projekt, ligesom trafikafviklingen i hele området i bedste fald er uvist.«

Københavns Kommune klager til Vejdirektoratet over politiets henvisning og håber på en anden afgørelse hos den statslige myndighed.