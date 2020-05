Forstår ikke politiets kæp i cykelhjulet

Såvel lokaludvalgsformand og borgmester mener, at politiet i deres svar til kommunen overser utrygheden i gaden i dag og den grønne vision, der er med i en forandring.

Formanden for Østerbro Lokaludvalg Allan Marouf hører til de borgere, som har været med i arbejdsgrupper om ændringen af Nordre frihavnsgade sammen med blandt andet Østerbro Handelsforening og Ingrid Jespersens Gymnasieskole.

Han roser i denne sammenhæng forvaltningen i Københavns Kommune for godt samarbejde og mener, at der er tænkt grundigt over det færdselsmæssige.

Vil se analyser

Allan Marouf betegner politiets holdning som en skrivebordsafgørelse.

»Jeg er forundret over politiets reaktion. Jeg kan godt tænke mig, at de selv kommer ud og ser på det,« siger han og udtaler om gaden i dag:

»Mange gående, cyklister og for den sags skyld også bilister er utrygge ved Nordre Frihavnsgade, som den er i dag. Og det er på tide, at der sker noget.«

Til politiets udsagn om, at trafikken vil stige på andre gader, hvis Nordre Frihavnsgade bliver cykelgade, siger han:

»Hvilke analyser bygger de det på? Det vil jeg gerne se.«

Kæp i hjulet

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) har ikke selv været med i arbejdet om Nordre Frihavnsgade, da det konkrete forslag ikke er behandlet politisk endnu.

Hun har dog svært ved at se politiets begrundelse, om at kommunen ikke tager trafiksituationen alvorlig. Ninna Hedeager mener, at det gør kommunen netop ved at gøre det mere attraktivt at tage cyklen eller kollektiv trafik.

»På den baggrund har jeg svært ved at forstå, hvorfor Københavns Politi stikker en kæp i hjulet på projektet med argumentet om, at kommunen ikke tager ansvaret for trafikafviklingen i området alvorligt. I mine øjne er det netop, hvad vi gør, når vi forsøger at nedbringe biltrafikken og få flere op på cyklen,« skriver hun til Østerbro Avis og tilføjer:

»Nordre Frihavnsgade kan være utryg at færdes på som cyklist, som den er indrettet i dag, og derfor har vi sat penge af til at forandre den, så gaden bliver mere tryg for de bløde trafikanter at færdes på. Ved at sænke hastigheden i gaden og indrette den cykelvenligt får vi nedbragt utrygheden og sendt et klart signal til alle trafikanter om, at færdslen her sker på cyklisternes præmisser.«

Københavns Kommune er gået videre til Vejdirektoratet med ønsket om en anden afgørelse.