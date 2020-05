Slut med slalomkørsel med jernhesten: Så er cykelstien ved Ryparken Station tilbage

Har du også oplevet at skulle køre slalom og skulle trække din cykel omkring Ryparken Station?

Projekt med at sikre færre oversvømmelser ved Lyngbyvejen ved at omdanne den tidligere gangtunnel til et vanddepot ved station har sendt cyklister ud på omveje ved stationen. Nu er afspærringerne skrumpet så meget, at man igen kan køre i begge retninger på cykelstien.

Der bliver stadig arbejdet på de sidste tekniske dele af projektet under jorden for at få systemet færdigt.

Når det står klar, er der sikret færre lukninger af den vigtige indfaldsvej til København – det sker i et tæt samarbejde mellem HOFOR, Københavns Kommune og Vejdirektoratet.