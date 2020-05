Børn i skole på nationalstadion: Grammatik og ligninger i Parken

4. og 5. klasserne fra Øster Farimgasgades Skole går i disse uger i skole i Parken, som har skruet ned for blusset i coronatiden.

For Kamma Olesen Staal er det lidt af et drømmested at møde i skole for tiden.

Sammen med omkring 200 skolekammerater fra 4. og 5. klasserne på Øster Farimgagades Skole går hun i disse uger i skole i Parken, Danmarks nationalstadion på Øster Allé.

Parken er en af de aktører, som Københavns Kommune samarbejder med, når det gælder om at finde plads til de københavnske skoleelever i coronatiden. Fodbold- og underholdningsvirksomheden har skruet ned for blusset i denne tid og har dermed ledige lokaler til rådighed.

Skjold og Sparta

Kamma Olesen Staal fra 5.x er selv særdeles fodboldinteresseret.

»Jeg har været inde at se FCK her en gang i mellem. Så jeg har været glad og overvældet over at skulle gå i skole her,« siger hun.

Kamma Olesen Staal spiller selv fodbold i Skjold, ikke langt fra Parken.

Sofus Houmann-Prassé fra 4.U kan også se på Parken, når han selv dyrker idræt.

Han går nemlig til atletik i Sparta, som har hjemme på Østerbro Stadion, lige ved siden af nationalarenaen.

Modsat Kamma interesserer han sig dog ikke for fodbold.

»Jeg har aldrig været inde i Parken før,« fortæller han.

Hele nationalsangen

Begge elever synes, at det er specielt og forventer, at de kan lave en hel del skoleting i omgivelserne, som de er positive over for, men tror dog ikke, at det kan blive helt det samme som en normal skoledag.

»Det er bedre, end jeg havde troet,« siger Sofus Houmann-Prassé.

Sammen med de øvrige elever begyndte de dagen med, på ægte fodboldmanér, at synge den danske nationalsang »Der er et yndigt« land fra tribunen.

Adam Oehlenschlägers tekst havde de haft for som lektie i bededagsferien. Og det var endda i en længere version end til landskampe i fodbold, hvor det kun er første og halvdelen af sidste vers, som synges. Her var det hele teksten.

Flere børn, mere plads

I næste uge skal eleverne i 6-9. klasse begynde igen, og børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) ser frem til endnu mere samarbejde, som det kommunen har med Parken.

Han glæder sig samtidig over, at Sundhedsstyrelsen på afstanden mellem børn og andre borgere. Det vil gøre det nemmere at drive skole den kommende tid.