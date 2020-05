To er tiltalt for bombesprængning

To svenske statsborgere er blevet tiltalt for at have sprængt en bombe i august i fjor ved Skattestyrelsen i Østbanegade over for Nordhavn Station. De er blandt andet tiltalt efter straffeloven, der omhandler terrorlignende handlinger og giver mulighed for forhøjet straf.

Det oplyser anklagemyndigheden i en pressemeddelelse, som oplyser, at justitsministeren har tiltrådt tiltalen.

To mænd på henholdsvis 22 år og 23 år har efter anklagemyndighedens opfattelse planlagt bombesprængningen – muligvis sammen med en eller flere medgerningsmænd.

De to mænd, der er svenske statsborgere, er tiltalt for at have transporteret bomben i en bil fra Øresundsbroen til Skattestyrelsens bygning i Østbanegade 6. august og bragt bomben til sprængning samme aften klokken 22.14. Bomben medførte omfattende ødelæggelser på Skattestyrelsens bygning og også skader på den nærtliggende Nordhavn Station.

»Et angreb på Skattestyrelsen er et angreb på os alle, og derfor er der tale om en særdeles grov sag. Heldigvis kom ingen personer til skade, men anklagemyndigheden mener, at sagen er så grov, at der er tale om en terrorlignende handling, og at straffen derfor bør forhøjes,« siger statsadvokat Lise-Lotte Nilas i pressemeddelelsen.

De to mænd er tiltalt efter en paragraf, som kan give fængsel op til livstid. Der nedlægges desuden påstand om udvisning med indrejseforbud for bestandig.

Sagen er endnu ikke berammet.