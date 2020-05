Hospitalsklovne rykker ind digitalt: »Det betyder vildt meget«

På grund af coronakrisen har Danske Hospitalsklovne været nødsaget til at sætte en midlertidig stopper for deres fysiske besøg hos indlagte børn på Rigshospitalet.

Heldigvis har klovnene fundet nye metoder til at underholde børnene på. Med en akutdonation fra Trygfonden på 130.000 kroner skruer Danske Hospitalsklovne op for digitale aktiviteter på Facebook og Youtube.

Her kan børnene møde hospitalsklovnene live og være med til at bestemme, hvad der skal ske.

På Klovnekanalen på både Facebook og Youtube er der aktiviteter som sang, dans, live-udsendelser og skøre eventyr. Hospitalsklovnene opmuntrer som regel indlagte børn i svære tider, og derfor er det rigtig godt, at de kan fortsætte deres arbejde digitalt, mener direktør i Danske Hospitalsklovne, Kenneth Øhrberg:

»Vi ved, hvor meget klovnene betyder for børnene under deres sygdomsforløb, og netop nu, hvor mange syge børn er isoleret fra omverdenen på hospitalsstuer eller derhjemme, er det ekstra vigtigt, at de ikke føler sig alene. Derfor er vi glade for TrygFondens støtte til, at vi fortsat – blot på en anden måde – kan være der for børnene,« fortæller Kenneth Øhrberg.

Klovnene betyder meget

Også børnene er begejstrede for, at de stadig kan ses med klovnene, selvom det er under andre omstændigheder, end de plejer.

13-årige Sebastian kender hospitalsklovnene fra sit kræftforløb, og han synes liveshowene er et godt alternativ til de fysiske besøg:

»Det betyder vildt meget for mig, at jeg kan se, skrive og snakke med klovnene, selvom der er corona. Det er en megagod og sjov måde, de laver online shows på. Klovnene kommer ligesom næsten helt ind i mit værelse,« fortæller Sebastian.

Donationen til Danske Hospitalsklovne er bevilget fra TrygFondens akutpulje, som blev oprettet i april og var målrettet sociale indsatser for mennesker, der er blevet særligt hårdt ramt under coronakrisen.