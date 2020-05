Skole på vej i Nordhavn – og flere skal følge efter

Nordhavns indbyggertal vokser, og om syv år skal den del af Østerbro efter planen have sin egen folkeskole – og flere skal følge.

Københavns Kommune vil bygge en skole ved Levantkaj, som skal bygges i første omgang, og der er meningen, at den senere hen skal udvides med en udskolingsafdeling længere ude i Nordhavn samt yderligere en basisafdeling i Ydre Nordhavn.

Det er planen, at skolen ved Levantkaj skal være klar til skolestart i 2027.

»Den nye skolestruktur i Nordhavn skal være med til at give et løft til hele lokalområdet. Vi skal sikre, at nye skoler i højere grad bliver samarbejdspartnere frem for konkurrenter,« udtaler børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) i en skriftlig kommentar til Østerbro Avis.

Han betoner også vigtigheden af sikre skoleveje form skolebørnene.

Den ny skolestruktur i Nordhavn er sendt i høring, og du kan gå ind på www.blivhoert.kk.dk, hvis du vil vide mere.

Her kan du læse indstillingen om skolestruktur, der er sendt i høring, og du kan sende et høringssvar. Høringsperioden varer til 20. juli.