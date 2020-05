Københavns Kommune tøver med at åbne bemandede toiletter, heriblandt det på Trianglen. Der er endnu ingen tidsplan for en åbning.

Flere kommunale toiletter åbnede for et par uger siden, men toilettet på Trianglen er fortsat lukket.

Så det kan ikke benyttes af østerbroere og andre, der er ude at gå eller cykle på forårsture og har brug for at komme af med noget på vejen.

Nødvendig afstand

Kommunen oplyser, at de ubemandede toiletter er åbne. Uden at forholde sig konkret til Trianglens toilet udtaler Teknik- og Miljøforvaltningen i en skriftlig kommentar til Østerbro Avis:

»Også enkelte af de bemandede toiletter i byens centrum er åbne, men det kræver i mange tilfælde en særlig organisering og/eller indretning, da vi jo skal sikre, at brugerne kan benytte faciliteterne under hensyntagen til de hygiejne- og afstandskrav, som sundhedsmyndighederne anbefaler,« skriver teknik- og miljøforvaltningen i en skriftlig kommentar til Østerbro Avis.

Som kunde kan bemandede toiletter ellers ofte være en bedre oplevelse, blandt andet når man ser på hygiejnen, da der her er ansatte, som sørger for at gøre rent.

Der tilføjes fra forvaltningen:

»Som offentlig arbejdsgiver skal vi desuden stadig sikre, at de medarbejdere, der bemander toiletterne, kan holde den nødvendige afstand til toiletternes brugere, og nogle toiletter har ikke den nødvendige plads til, at det har kunnet ske på forsvarlig vis i forhold til sundhedsmyndighedernes hidtidige anbefaling om to meters afstandskrav.«

Nye afstandskrav

Som bekendt er der ændret i dette afstandskrav, og det kan betyde ændringer:

»Vi undersøger nu, om de nye afstandskrav på kun en meter vil tillade, at vi kan genåbne endnu flere af de bemandede toiletter, men det beror på en konkret og individuel vurdering for hvert enkelt toilet, så vi kan desværre endnu ikke sige, hvilke yderligere bemandede toiletter, der åbner hvornår.«

