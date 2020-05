Den nye Nordhavnstunnel vises frem: Se med hjemmefra

Du kan følge med hjemmefra fra fredag 15. maj, når Vejdirektoratet præsenterer projektet om en ny tunnel fra Nordhavnsvej på Østerbro gennem Svanemøllehavnen til Kattegatvej i Nordhavn digitalt. De har blandt andet lavet små film, som bliver vist, og så bliver projektet gennemgået.

Grunden til, at informationsmødet er online, er selvfølgelig på grund af corona. Information bliver dog ikke mindre vigtig:

»Vi plejer normalt at holde et informationsmøde for naboer og andre interessenter, inden vi går i gang med et projekt, men da der ikke rigtig er udsigt til, at vi kan forsamle så mange mennesker i den nærmeste fremtid, forsøger vi i stedet at informere vores interessenter bedst muligt via små film online,« siger Silas Nørager, projektleder i Vejdirektoratet og ansvarlig for anlæg af Nordhavnstunnelen.

Den nye tunnel

Vejrdirektoratet skal bygge en 1,4 kilometer lang tunnel fra Nordhavnsvej til Kattegatvej i Nordhavn. Tunnellen får to tunnelrør med to kørespor i hver retning. Vejdirektoratet er bygherre på projektet. Efter anlæg bliver tunnelen Københavns Kommunes.

Fra 15. maj kan præsentationen af den nye tunnel ses i seks små film på hjemmesiden

Det vil være muligt at indsende spørgsmål til Vejdirektoratet. Spørgsmål og svar vil blive samlet og besvaret inden for 14 dage.