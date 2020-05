DHL Staffen: Landet største folkelige løb bliver aflyst i år

Den lokale atletikklub Sparta og de øvrige arrangører har efter flere overvejelser valgt at trække stikket for DHL Stafetten 2020,

Det store folkelige løbearrangement for over 100.000 deltagere, som hvert år finder sted i Fælledparken hvor særligt arbejdspladser deltager og lader medarbejderne løbe fem kilometer hver, skulle have fundet sted i Fælledparken i slutningen af august.

Her ville det fortsat være påvirket af forsamlingsforbuddet på op til 500 mennesker frem til 1. september, men det blev overvejet at flytte stafetten til senere på året, hvis det skulle vise sig muligt.

Men arrangørerne og hovedsponsoren mener ikke, at det vil være ansvarligt eller forsvarligt at afholde et arrangement af DHL Stafettens kaliber i fem forskellige landsdele i et Danmark, som er ramt af corona-virus. Udover Fælledparken har arrangementet bredt sig til fire andre steder i Danmark.

Aflysningen af DHL Stafetten går ikke kun udover deltagerne. Det kan i den grad også mærkes hos arrangørerne, hvor listen med aflyste arrangementer vokser uge efter uge og måned efter måned.

Dorte Vibjerg, administrerende direktør i Sparta Atletik & Løb uddyber i en pressemeddelelse:

»Med et 40-års jubilæum i udsigt, er det selvfølgelig et hårdt slag at skulle aflyse og skuffe de mange deltagere og virksomheder, der hvert år støtter op om DHL Stafetten og de foreningsaktiviteter, vi formår at skabe med midlerne fra arrangementet. Det får stor konsekvens for Sparta, de andre arrangører og det elite-, ungdoms- og breddeidræts-arbejde, som er grundlæggende for os som forening at udføre. Derudover er der en hel værdikæde, som aflysningen kommer til at påvirke og det er alt fra leverandører til ikke mindst de mange hjælpeklubber, der hvert år tjener penge på DHL Stafetten ved at stille med frivillige. På nuværende tidspunkt er der ingen hjælpepakke, der erstatter den økonomi, vi skaber med vores motionsløb og som vi nu kommer til at stå og mangle til vores foreningsaktiviteter.”

DHL Stafetten skulle være blevet afholdt i august over hele landet.