Konditaget Lüders genåbner: Nu kan du igen træne i 24 meters højde

Konditaget Lüders genåbner i forlængelse af myndighedernes plan for en kontrolleret genåbning af Danmark – dog med en række nye sikkerhedstiltag.

Konditaget Lüders ligger i Århusgadekvarteret i Nordhavn. Der vil være skilte med retningslinjer for brug af tagets faciliteter, og adgang til og fra Konditaget bliver ensrettet. Det vil sige, at opgangen skal ske via trappen på Hamborg Plads, og nedgang skal ske via trappen ud mod Helsinkigade. Elevatoren kan også benyttes, men kun med max to personer ad gangen.

Konditaget Lüders er et offentligt aktivitets- og byrum beliggende på taget af P-hus Lüders i 24 meters højde. Der er offentlig adgang til konditaget klokken 7-22.