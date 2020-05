Se videoklip, interview, tekst og billeder: Ib Spang Olsen-værket i Østbanegade tilbage i fin form

Ib Spang Olsens skildring af barndommens frihavn for enden af Østbanegade er blevet gennemrenoveret med nye plader oven på de gamle. Det skulle gerne holde bedre og gøres nemmere rent.

Tirsdag skete det, som mange østerbroere har ventet på i årevis.

Kunstneren Ib Spang Olsens ikoniske skildring af Frihavnen ved cykel- og gangtunnelen i viadukten i Østbanegade har endelig fået en kærlig hånd.

Det sker efter, at det 230 kvadratmeter store værk er forfaldet mere og mere og har fået sprayet hærværksgraffiti ud over sig talrige gange, uden det er fjernet.

Et lokalt vartegn

Nu er der sat nye plader uden på de gamle, og gadekunstværket fremstår som nyt.

Andre nyheder

»Det er et form for vartegn for Nordhavn, og udviklingen der, og Østerbro, og det er noget, som betyder meget for folk. Vi har fået mange henvendelser omkring det,« siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V).

Se interview med Cecilia Lonning-Skovgaard her:

Interview med Cecilia Lonning-Skovgaard i Østbanegade1 Renovering af Ib Spang Olsen-værket. Video: Jacob Cawfurd/ Byrd

Det er kommet noget bag på hende, at kunstværket ligger inden for hendes ressortområde.

Det var Østerbro Avis, som for et par år siden gjorde forvaltningen opmærksom på, at de i en aftale med Banedanmark i 2007 havde forpligtet sig til at vedligeholde det. Inden da havde det været glemt i det kommunale system i årevis.

»Det er en skæg historie. Jeg havde aldrig troet, at det lå i beskæftigelses- og integrationsforvaltningen,« lyder det fra borgmesteren.

I december blev der fundet 375.000 kroner til renoveringen i forvaltningens kasse. Det krævede dog en tilladelse fra Banedanmark, inden arbejdet kunne gå i gang.

Erindring om barndom

Det var i sin tid Østerbro Lokalråd, som tog initiativ til at få det op på muren i Østbanegade.

Den nu afdøde populære illustrator Ib Spang Olsen boede som barn på Østerbro, og værket er et aftryk af hans illustrationer af, hvordan han erindrede Frihavnen i sin barndom.

Det er Banedanmarks areal, men kommunens forpligtede sig dengang for 12-13 år siden til at holde det, og det blev opført som en beskæftigelsesprojekt i kommunen, og derfor er det havnet, hvor det er.

Andre nyheder

– Sørger I så nu for at vedligeholde det, hvis det skulle blive ramt af hærværk igen?

»Ja, det kan jeg love. Det var helt ødelagt i grundstrukturen, og derfor var det svært at gøre noget ved tidligere, men som jeg har fået det fortalt, er det sat op i materialer, som er nemme at vedligeholde. Så skulle der være nogen, der begynder at male på det, kan vi hurtigt få det fjernet, så det står lige så flot, som det gør i dag,« siger Cecilia Lonning-Skovgaard og tilføjer:

»Og jeg håber, at østerbroerne hjælper til med at passe godt på det.«

Se toget køre over værket her:

Toget kører over Ib Spang Olsen-værket Ib Spang Olsen-værket i Østbanegade renoveret.

Mange kommentarer

Det var firmaet Bruuns Skilte, som stod for opsætningen af de nye plader. Akkurat som det var dem, som også stod for det i 2007.

Firmaet oplevede stor interesse fra borgerne på Østerbro, som spurgte til renoveringen.

Se video fra renoveringen her:

Renovering af Ib Spang Olsen-værket No Description

»Der har simpelthen været så mange kommentarer, at de næsten ikke har kunnet arbejde. Det har været dejligt med sådan en positiv stemning,« fortæller firmaets direktør Jimmy Bruun.