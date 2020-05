Geranium åbner nyt spisested inspireret af mors grønne madgryder

Det er ikke kun Noma, der tænker i nye restaurantkoncepter, efter corona-krisen har sat sit præg på restaurationsbranchen.

Geranium, som holder til på Østerbro, slår nemlig snart dørene op til et nyt, midlertidigt spisested ved navn Angelika, som er opkaldt efter medejer Rasmus Kofoeds mor, Angelika, og inspireret af hendes madlavning.

»Jeg har i mange år haft en drøm om at åbne et vegetarisk spisested. Min mor er vegetar og har, siden jeg var helt lille, lært mig, hvor nærende og velsmagende plantebaseret mad kan være. Angelika er derfor opkaldt efter min mor og vil være en hyldest til planteriget, hvor vi vil servere sunde, velsmagende og udelukkende plantebaserede måltider,« fortæller Rasmus Kofoed.

Ovenpå corona

At det netop er nu, at den mangeårige drøm skal realiseres, skal findes i de seneste måneders coronanedlukning af samfundet. Her har Rasmus Kofoed tilbragt det meste af tiden med sin familie på Samsø, hvor han har lavet masser af grøn hverdagsmad sammen med børnene.

»Coronanedlukningen er selvfølgelig medvirkende til, at vi nu slår dørene op til Angelika. For udover at det er en gammel drøm at lave et mere folkeligt grønt spisested, vil en del af Geraniums gæster, der kommer fra udlandet, nok ikke vende tilbage lige med det samme. Dette er derfor også en mulighed for at kunne holde på vores medarbejdere og samtidig give danskerne mulighed for at smage og opleve, hvad grøntsager kan,« siger Rasmus Kofoed.

Angelika åbner torsdag 4. juni på den samme adresse ved Parken på Østerbro og vil hen over sommeren holde åbent torsdag til lørdag til frokost.