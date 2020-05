Skarven har atter sat sig på Fugleøen

Københavns Kommune ville allerede for mere end 15 år skræmme fuglearten skarven væk fra Sortedams Sø, men blev underkendt.

Nogen kan ikke lide den, men holder meget mere af de fleste andre fugle.

Andre er glade for den.

Anne-Mette Gravgaard, som bor tæt på Sortedams Sø, har det dobbelt med skarven, som dominerer Fugleøen i søen.

»Der lugter som en bedre fiskerestaurant, og så sidder de ellers og glor på os,« siger hun om oplevelsen med fuglearten, når hun går aftentur rundt om søen.

Hun er fascineret af skarven, men er også ærgerlig over, at der tilsyneladende ikke er så meget andet fugleliv på Fugleøen. Og meget beplantning er der heller ikke, øen er nærmest afpillet.

»Der er dog en lille smule grønt,« bemærker Anne-Mette Gravgaard.

Afføring dræber grønt

Da Østerbro Avis på vores Facebookprofil bragte et billede af Fugleøen, konstaterede en læser, at skarven havde spist alt det grønne, men en anden – Sigfrida Wroslav Hansen – svarede:

»Nej, det spiser udelukkende fisk. Det er deres afføring, som slår det grønne ihjel.«

At skarven sætter sig på Fugleøen, er langtfra noget nyt.

»Skarven er en fredet fugl, men kan være en fugl til stor gene for sine omgivelser. I Sortedamssøen har problemet med skarvkoloniens påvirkning af både selve beplantningen på fugleøen, men også støjgenerne forbundet med kolonien, haft Københavns Kommunes opmærksomhed i adskillige år,« lyder det i en skriftlig kommentar fra Københavns Kommunes teknik- og miljøforvaltning til Østerbro Avis.

Ville skræmme skarven

Allerede i begyndelsen af 00’erne ønskede Københavns Kommune at bortskræmme, som det hed, fuglearten med lyde fra Sortedams Sø.

Det klagede Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening over, og Naturklagenævnet underkendte kommunens planer i 2005, da skarven er en fredet fugl.

»Naturklagenævnet finder efter en samlet vurdering ikke, at de af kommunen anførte æstetiske og rekreative hensyn udgør en tilstrækkelig begrundelse for at gøre indgreb i en tilstand, der har indfundet sig naturligt, og som ud fra en faglig vurdering må anses som gunstig for vandkvaliteten i søen,« lød det dengang.

Derfor mener kommunens forvaltning pt. ikke, at de kan stille noget op med skarvens dominans i 2020.