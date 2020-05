Uvildig undersøgelse af spildevand

Politikerne i teknik- og miljøudvalget har vedtaget en uvildig undersøgelse af, hvorfor kommunen gav tilladelse til udledning af spildevand, og om der er alternativer.

Et enigt teknik- og miljøudvalg har bestilt en uvildig undersøgelse, som skal fortælle, hvorfor Københavns Kommune havde givet forsyningsselskabet HOFOR lov til at udlede 160.000 kubikmeter spildevand ud i Øresund i maj, uden politikerne var inddraget i forbindelse med forberedelse af byggeri i Nordhavn.

»Forvaltningen lagde sig fladt ned, i forhold til at vi politikere ikke var informeret,« siger SF’s gruppeformand Klaus Mygind.

»Vi politikere skal som minimum orienteres, hvis man udleder spildevand så tæt på badesæsonen går i gang,« siger Socialdemokratiets gruppeformand Lars Weiss.

Nu er udledning af spildevand i det mindste udsat til 1. oktober.

Sang fra de varme lande

For politikerne var det vigtigt, at det er eksterne eksperter uden for teknik- og miljøforvaltningen, som står bag denne undersøgelse, der både skal finde ud af, om der er alternativer til at udlede spildevand og det juridiske i forhold til tilladelsen til HOFOR, som forvaltningen i et internt notat skriver, at der skal meget tungtvejende grunde til at stoppe.

»Vi har pålagt forvaltningen, at der skal findes en anden løsning,« siger Mette Annelie Rasmussen fra de radikale og tilføjer:

»Der var til at begynde med en vag formulering om at undersøge en anden løsning i dialog med HOFOR. Nu er de pålagt at finde en anden løsning og komme tilbage med og ikke bare en sang fra de varme lande.«

Ifølge hende blev der stillet flere spørgsmål, som forvaltningen ikke kunne svare på.

Have en formodning

Udover den uvildige rapport skal teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) svare på spørgsmål til et møde i borgerrepræsentationen 4. juni.

Mette Annelie Rasmussen vil i den forbindelse gerne have svar på, hvad der menes med »proportionalt«, når forvaltningen i et notat skriver, at det ikke vil være »proportionalt at stille som krav«, at der skulle være en anden transport af spildevandet.

Det kunne der ifølge Mette Annelie Rasmussen ikke svares på mandag aften.

»Vi ved ikke, om alle muligheder er undersøgt, men vi kan have en formodning om, at det ikke er det,« siger Klaus Mygind.

Mekanisk renset

At der skulle ledes spildevand ud i Øresund fem dage i maj skyldes, at HOFOR skønner, at Lynetteledningen, som spildevandet løber igennem, skulle inspiceres, da der planlægges en parkeringskælder i forbindelse med byggeri i området Svanemølleholmen i Nordhavn.

Som led i inspektionen af ledningen skulle spildevandet sendes i havet i stedet for til det sædvanlige rensningsanlæg.

I stedet betegnes det som mekanisk renset, som er rensning i et meget mindre omfang, men forvaltningen har ikke anset det som videre problematisk at udlede den mængde på det niveau.

Østerbro Avis ville gerne have haft en kommentar fra teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL), men det var ikke muligt ved redaktionens deadline mandag aften.