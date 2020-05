Dialogen er udskudt: Borgermøder om bibliotek til efteråret

Der var engang for længe siden, så længe siden at næsten ikke nogen kan huske det, altså før coronatiden, at der var en hed debat om bibliotekets placering på det nordlige Østerbro.

Dengang i en fjern fortid lovede Københavns Kommune, at der skulle udskrives flere borgermøder, så alle borgere kunne komme til orde i løbet af foråret med deres mening om fremtidens bibliotek.

Så kom coronatiden, og borgermøderne kunne ikke lade sig gøre.

Dialogen er udskudt til efteråret for at mindske smittespredning af coronavirus.

Kommunen har besluttet, at det gamle bibliotek på Jagtvej skal udskiftes med mere moderne faciliteter. Kultur- og fritidsudvalget har tidligere meldt ud, at de går efter en løsning, hvor et kommende bibliotek skal placeres ved det kommende Kulturcenter Kildevæld og Svanemøllehallen. Østerbro Lokaludvalg er tilhængere af en løsning ved Kildevæld.

Andre nyheder

Flere hundrede borgere har imidlertid skrevet under på, at de ønsker, at biblioteket skal blive liggende på Jagtvej, enten i en helt ny bygning som også skal indeholde boliger eller i det eksisterende byggeri.

Politikerne kan allertidligst sætte penge af til et nyt bibliotek i 2021, og det vil dermed først være i 2022, man vil kunne gå i gang med et eventuelt nyt byggeri – i den absolut tidligste version. Så det nuværende bibliotek på Jagtvej vil være der mindst et par år endnu, og sikkert også endnu flere.