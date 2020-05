Cykelhandler ribbet for elektriske cykler

En tyv brugte en nat bagindgangen hos cykelhandler og stjal låse, boltsakse og elcykler for mere end 100.000 kroner. De almindelige cykler lod han stå.

Der ventede cykelhandler Hans ’Købmand’ Henriksen noget af en ubehagelig overraskelse, da han en tidlig morgen for nylig gik ned fra sin lejlighed for at åbne sin cykelforretning på Østerbrogade 103.

Der havde nemlig været indbrud i løbet af natten, men ganske besynderligt stod langt de fleste cykler, også flere dyre, tilbage efter tyveriet. De eneste cykler som var stjålet, var fire elcykler af mærket Ebsen.

Derudover havde tyven også stjålet to store boltsakse samt nogle dyre Abus-låse.

Forretningen er ellers godt overvåget, men gerningsmanden havde sneget sig ind gennem baggården og fra bagdøren.

»Der er ingen tvivl om, at han have været i forretningen før,« vurderer Hans ’Købmand’ Henriksen, som er overbevist om, at indbruddet er planlagt i mindste detalje, både når det gælder adgangen til forretningen og de tyvekoster, som blev stjålet.

Det er ikke første gang, at han har oplevet en forbrydelse i sin ejendom. Og hvor det denne gang var tyveri, var det meget grovere for lidt over tre år siden.

Hans ’Købmand’ Henriksen var i februar 2017 udsat for et særdeles bestialsk røveri i sin lejlighed i samme ejendom som cykelforretningen.

Han var meget tæt på at dø og lever med varige men af overfaldet, blandt andet med stemmen og balanceevnen. De tre overfaldsmænd blev her dømt fem og syv års fængsel og udvisning af Danmark.

Tyveriet af elcykler fandt sted natten mellem mandag og tirsdag – 18. og 19. maj – klokken 3.10-4.