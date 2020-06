LB Forsikring flytter ind i ikonisk Nordisk Fjer-bygning

Efter seks årtier med forskellige adresser i Indre By tager Lærerstandens Brandforsikring nu hul på en ny æra, idet alle virksomhedens medarbejdere i dag flytter ind i den historiske bygning på Amerika Plads, der tidligere har huset Nordisk Fjer og Banedanmark.

Det er lige knap syv måneder siden, at entreprenørvirksomheden NCC fik til opgave at klargøre og renovere den ikoniske bygningen, og nu er den altså klar.

Det betyder, at de næsten 770 medarbejdere nu får mulighed for at arbejde på samme adresse, og det glæder Anne Mette Toftgaard, der er administrerende direktør i LB Forsikring:

»Vores nye domicil bliver et stærkt fundament for at videreudvikle LB i rammerne af vores nye strategi og værdierne åbenhed og fællesskab i de kommende år. Vi kommer i højere grad til at arbejde projektorienteret og agilt, og vi vil i videst mulige omfang arbejde på tværs og sammensætte kompetencer fra alle dele af organisationen,« siger hun.

Det er PensionDanmark, der ejer bygningen, og LB Forsikring lejer sig ind. Bygningen har stået tom siden 2018, hvor Banedanmark flyttede ud.