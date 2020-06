Naboer protesterer mod ungdomsboliger kun 12-13 meter fra nuværende boliger

Efter halvandet års byggebehandlinger ungdomsboliger på Østerbrogade nu i nabohøring.

Igennem mere end halvandet år har det stået klart, at der er planer om et seks etagers hus med ungdomsboliger på Østerbrogade 190.

Lige siden efteråret 2018 har sagen været til behandling i Københavns Kommune, og nu er sagen i nabohøring frem til 3. juni.

Og der er bekymring og protester fra naboerne i det grønne byggeri Lægeforeningens Boliger.

Det seks etagers hus skal nemlig placeres særdeles tæt på boligforeningen, kun omkring 12-13 meter vil der være mellem de to boliger.

»Jeg synes, at det er ret vildt, at man vil bygge boliger så tæt på os. Det er virkelig tæt på, men bare man siger ungdomsboliger, café og bæredygtighed, kan man sikkert bygge kvit og frit,« lyder det fra bestyrelsesmedlem Lene Stenberg, der ikke selv er berørt som en af de tætteste naboer til ungdomsboliger.

Byggeri af træ

Det vil naturlig nok gå ud over nogle beboeres udsigt, lejlighederne kommer til at ligge i skygge i dagtimerne, akkurat som nogen peger på, at de pludseligt kommer ubehageligt tæt på genboer.

Det er ejendomsselskabet ’Østerbrogade 190’, som står bag byggeplanerne, hvor der skal gøres plads til 24 studerende og café i stuen.

Det betegnes som bæredygtigt byggeri i træ, og det højeste af sin art i den byggestil.

Ungdomsboliger er der som bekendt mangel på i København, og de opføres flere steder på Østerbro for tiden.

Mindre fællesbygning

Byggeriet holder sig inden for rammerne af Kommuneplanen, som fastlægger rammerne for byggeri i København, med den absolutte maxhøjde på 24 meter.

Dog ser både bebyggelsesprocenten og rammen for friarealet ud til at overskride Kommuneplanen en smule.

Københavns Kommune skal efter naboernes synspunkter tage stilling til byggeriet.

Udover byggeriet i seks etager planlægges også en mindre fællesbygning i et plan.

Grunden skal i øvrigt renses for forurening, da der for mange år siden lå en benzinstation. Senere blev det et grønt område, der i de senere år var noget misvedligeholdt.