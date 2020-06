Politiet har indført opholdsforbud på Sandkaj

For at forhindre spredning af Covid-19-virus har Københavns Politi i dag udstedt et midlertidigt opholdsforbud i et område langs Sandkaj og Göteborg Plads.

Opholdsforbuddet gælder fra i dag, tirsdag den 2. juni, klokken 12.30 til torsdag 4. juni klokken 18. Forbuddet betyder, at der ikke må tages ophold i området. Det er dog fortsat tilladt at færdes gennem zonen og bade fra Sandkaj, men området skal forlades, når badeturen er slut.

Sandkaj og Göteborg Plads har siden den 24. april været en såkaldt advarselszone, hvor der med skilte er blevet advaret mod, at politiet kan indføre et opholdsforbud, hvis der samles for mange mennesker, hvilket der efter politiets opfattelse er sket de seneste dage.

»Vi har de seneste dage set rigtig mange borgere, der er strømmet til området langs Sandkaj og Göteborg Plads for at nyde det gode vejr. Desværre oplever vi, at der er for mange, der ikke følger sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger for at begrænse smittefaren fra Covid-19, og derfor etablerer vi nu et opholdsforbud i området,« siger Københavns politidirektør Anne Tønnes i en pressemeddelelse.

Københavns Politi vil i de kommende dage have en markant øget tilstedeværelse ved Sandkaj og Göteborg plads, ligesom politiet også fortsat vil være synligt til stede i andre af de områder, hvor de har erfaring for, at mange borgere søger hen.

Perioden for opholdsforbuddet kan forlænges, hvis betingelserne fortsat er opfyldt.