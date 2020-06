Nemmere at komme ned til vandet: Århusgade er åbnet

Det er blevet særdeles nemmere at komme på tværs af »det gamle« Østerbro til Nordhavn.

Nu er Århusgade atter åben, efter metroen er åbnet, så cyklister og fodgængere kan komme på tværs i et lyskryds på Kalkbrænderihavnsvej. Et godt alternativ til det mere kaotiske og store kryds ved Vordingborggade og Sundkrogsgade.

For fodgængere gælder, at de også kan komme på tværs under jorden i forbindelse med metroen, her er der et rullende fortov en del af strækningen. Og man behøver ikke at benytte metroen for at tage den vej.

Århusgade blev lukket for biler helt tilbage i slutningen af 2013, det var til stor frustration for borgerne i Vordingborggade, som dermed blev den eneste forbindelsesvej til Nordhavn med store trafikpropper til følge.

Udover Århusgade og Vordingborggade kan cyklister og fodgængere også benytte tunnelen i jernbaneviadukten i Østbanegade til at komme ned til vandet. Her er der også et lyskryds til at få disse trafikanter over Kalkbrænderihavnsvej.