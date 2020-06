Østerbrolærer med i kapløbet om pris: »Han er god til at relatere til os unge«

Hvert år uddeler avisen Politiken sin undervisningspris, Politikens Undervisningspris, og i år er der en østerbrolærer med i finalefeltet, når vinderen skal kåres.

62-årige Frits Edslev, der underviser i kemi og matematik på Vibenhus Gymnasium på Østerbro, er nemlig blandt de udvalgte. Ifølge en elev fra gymnasiet er Frits Edslev blevet indstillet for sin evne til at forstå eleverne.

»Han er god til at relatere til os unge og forstår, hvordan han skal få alle med i undervisningen. Derudover er han meget tålmodig og bliver aldrig irriteret over at skulle forklare noget flere gange, hvis man har brug for det,« fortæller elev på Vibenshus Theodor Guldager-Schmidt.

Frits Edslev er én blandt fem i gymnasielærerkategorien. Vinderen skal findes 12. august i Politikens Hus på Rådhuspladsen.